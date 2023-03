Crisi idrica: coi bacini in sofferenza possibili stop all’acqua di notte

Era già successo o scorso luglio. Ma, appunto, eravamo a luglio, in estate, in piena crisi idrica: il Comune, stante la scarsità di acqua nei bacini, aveva deciso di interrompere l’erogazione in alcune vie del paese (la parte alta) durante la notte. Per cercare di incrementare la portata. È successo anche nella settimana che si è appena conclusa, con alcune notti di stop all’erogazione per cercare di riempire i bacini alti del paese, quelli in maggiore sofferenza.