Investito sulle strisce: grave 77enne a Zogno

Investimento nel tardo pomeriggio di martedì 15 novembre a Zogno, in via Pietro Ruggeri, all’altezza dell’incrocio che porta al supermercato Conad. Intorno alle 18 un’auto, guidata da un giovane uomo della zona, ha investito un 77enne di Zogno che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.



Il 77enne, nell’impatto, è caduto a terra e immediati sono stati i soccorsi chiamati dallo stesso automobilista. Sul posto l’ambulanza della Padana Emergenza e i carabinieri di San Pellegrino che hanno raccolto le prime informazioni. Ancora da chiarire la causa dell’investimento, la scarsa visibilità provocata dalla pioggia potrebbe aver creato dei problemi all’uomo al volante. Il 77enne, in gravi condizioni, è stato soccorso e poi trasferito in ospedale a Bergamo, al Papa Giovanni XXIII: la sua prognosi è riservata,.