Serina, spray al peperoncino sull’autobus: 28 bimbi lievemente intossicati

Attimi di paura all’Istituto comprensivo di Serina dove, nella mattinata di venerdì 21 marzo, 28 studenti sono rimasti lievemente intossicati. È tutto cominciato sulla corriera che trasporta gli alunni di Oltre il Colle. A bordo c’erano circa dieci scolari, tra i 6 e 13 anni, diretti all’Istituto comprensivo di Serina. Stando alle prime ricostruzioni, uno di loro ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno dello scuolabus, per cause ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Zogno. Al loro arrivo a scuola i bambini hanno lamentato irritazioni a occhi e gola.

L’allerta della scuola

Scattato l’allarme, lanciato intorno alle 8,45 dalla dirigenza dell’Istituto comprensivo, sul posto sono intervenute le ambulanze di Padana emergenza e della Croce rossa di Villa d’Almè e l’autoambulanza da Bergamo. I soccorritori hanno visitato preventivamente anche altri studenti, che erano già a scuola e probabilmente sono entrati in contatto con i compagni arrivati da Oltre il Colle con lo scuolabus. In totale il numero di intossicati è di 28, tutti coinvolti in maniera lieve, tanto che nessuno è stato ricoverato in ospedale. Per gli accertamenti sono intervenuti i militari della Compagnia di Zogno. Sul posto, per verificare la situazione, anche il sindaco di Serina, Michele Villarboito, e quello di Oltre il Colle, Ferruccio Ghilardi.

Il grazie del sindaco ai soccorsi

«Devo innanzitutto ringraziare la dirigenza scolastica e tutto il personale docente e non docente dell’Istituto comprensivo, i carabinieri della Stazione di Serina, il comandante della Polizia municipale di Serina e tutto il personale medico del 118, oltre all’autista che ha gestito da subito la situazione con grande senso di responsabilità - commenta il sindaco di Serina -. L’intervento rapido ha permesso di gestire nel minor tempo possibile la situazione. I soccorritori hanno assistito i ragazzi. Le cure fornite sul posto hanno contribuito a contenere l’emergenza. Le lezioni sono state sospese temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli ambienti. Gli studenti, assistiti dal personale sanitario, sono stati monitorati mentre la situazione veniva mantenuta sotto controllo».

Accertamenti in corso