Valzer e 228 fari sul Grand Hotel: la Belle Epoque torna per una notte

È stato intitolato «Grand Hotel per una notte». Perché lo spettacolo sarà un unnicum, durerà poco più di tre ore. E non sarà replicato. Sabato 2 settembre, dalle 20,30 a mezzanotte, uno degli edifici liberty più importanti d’Italia, simbolo di San Pellegrino, sarà illuminato da 180 fari fissi e 48 mobili, per uno show che - a detta degli organizzatori -sarà qualcosa di affascinante . Mente dell’evento Ferruccio Falgari, presidente del Moto club Prealpi Orobiche con sede a Villa d’Almè ma che conta 300 soci della Valle Brembana e ben oltre.

Domenica il concorso per moto d’epoca

A collaborare con il Motoclub Prealpi Orobiche sarà il Gruppo Fioretti (Gf) di Gallarate (Varese) che, già in altre occasioni, ha avuto modo di illuminare edifici storici come castelli. Il Grand Hotel di San Pellegrino, parzialmente recuperato (piano rialzato, tetto e parco esterno) sarà illuminato da 240 fari interni, oltre che da 50 testate mobili. «Lo spettacolo di luci - continua Falgari - sarà accompagnato dalla musica e dai balli in costumi d’epoca nel salone principale». Il pubblico potrà assistere dall’esterno, sia da viale Papa Giovanni, sia dal viale Bortolo Belotti. «Faremo rivivere il Grand Hotel - continua Ferruccio - con un valzer, le moto d’epoca e i costumi di quel bellissimo periodo d’oro per San Pellegrino e la Valle Brembana». Lo spettacolo si concluderà a mezzanotte e sarà preludio al concorso per moto d’epoca in programma domenica sempre nei pressi del Grand Hotel (davanti allo stadio .comunale e alla palestra). Qui si terrà una delle otto tappe del «Trofeo Lombardia - eleganza su due ruote», con partecipanti che arriveranno da tutta la regione con le loro moto di un tempo. Ma il punteggio della giuria (di esperti e popolare) sarà determinato anche dai costumi che piloti e loro compagne indosseranno. Sempre domenica, in occasione del concorso, ci sarà una visita speciale guidata al Grand Hotel, con la cooperativa Oter. Per info e prenotazione www.orobietourism.com.