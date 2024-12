Villa d’Almè, paga la droga con soldi falsi e viene accoltellato: lo spacciatore in carcere per tentato omicidio

La caccia nei luoghi dello spaccio

L’accoltellamento e l’intervento d’urgenza

Dopo l’accoltellamento, la vittima è riuscita faticosamente a raggiungere la pista ciclabile di Almè. Lì è stato notato da un residente mentre perdeva molto sangue. Il 118 lo quindi ha portato in ospedale, appena in tempo per essere operato in via d’urgenza e salvato da morte certa, con ferite giudicate guaribili in almeno 60 giorni.