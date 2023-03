Addio a Gabriella: madre sportiva e lavoratrice

Il paese che l’aveva adottata,mercoledì 22 marzo si è stretto con affetto e cordoglio alla sua famiglia per salutarla per l’ultima volta. La comunità di Monasterolo del Castello ha voluto testimoniare il proprio affetto per Gabriella Barbieri partecipando numerosa ai funerali della donna morta venerdì scorso all’età di 53 anni dopo essere caduta in montagna , nella zona del pizzo Redorta, a Valbondione.