Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 12 Gennaio 2026

Albano Sant’Alessandro, aggredisce la madre e minaccia i familiari: arrestato 22enne

IN CASA. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per la donna 15 giorni di prognosi, sequestrato un coltello a farfalla.

Redazione Web
Redazione Web

Albano Sant’Alessandro

Un 22enne di Albano Sant’Alessandro è stato arrestato per lesioni aggravate e minacce in ambito familiare. Nel pomeriggio dell’8 gennaio, i carabinieri di Alzano sono intervenuti a seguito della richiesta arrivata alla centrale operativa per una violenza domestica in un’abitazione privata.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è intervenuta una pattuglia, accertando che il giovane, al termine di una condotta particolarmente violenta, avesse minacciato i propri familiari con un’arma bianca e aggredito la madre, che per sottrarsi all’aggressione si era rifugiata in un locale dell’abitazione. I carabinieri, si legge in una nota, hanno quindi individuato e messo in sicurezza l’aggressore, mentre la donna veniva soccorsa e sottoposta alle prime cure per una ferita da taglio alla gamba sinistra: è stata poi trasportata all’ospedale Bolognini di Seriate e dimessa con 15 giorni di prognosi.

In carcere il 22enne

I carabinieri hanno riscontrato evidenti segni di danneggiamento, riconducibili all’episodio violento, e la presenza di altri familiari, residenti nella stessa abitazione, rimasti illesi. L’arma utilizzata, un coltello a farfalla, è stata trovata e sottoposta a sequestro. Il giovane, dopo accertamenti sanitari specialistici, è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Sant'Alessandro
Bergamo
Seriate
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Carabinieri