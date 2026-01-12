Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 12 Gennaio 2026
Albano Sant’Alessandro, aggredisce la madre e minaccia i familiari: arrestato 22enne
IN CASA. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per la donna 15 giorni di prognosi, sequestrato un coltello a farfalla.
Albano Sant’Alessandro
Un 22enne di Albano Sant’Alessandro è stato arrestato per lesioni aggravate e minacce in ambito familiare. Nel pomeriggio dell’8 gennaio, i carabinieri di Alzano sono intervenuti a seguito della richiesta arrivata alla centrale operativa per una violenza domestica in un’abitazione privata.
L’intervento dei carabinieri
Sul posto è intervenuta una pattuglia, accertando che il giovane, al termine di una condotta particolarmente violenta, avesse minacciato i propri familiari con un’arma bianca e aggredito la madre, che per sottrarsi all’aggressione si era rifugiata in un locale dell’abitazione. I carabinieri, si legge in una nota, hanno quindi individuato e messo in sicurezza l’aggressore, mentre la donna veniva soccorsa e sottoposta alle prime cure per una ferita da taglio alla gamba sinistra: è stata poi trasportata all’ospedale Bolognini di Seriate e dimessa con 15 giorni di prognosi.
In carcere il 22enne
I carabinieri hanno riscontrato evidenti segni di danneggiamento, riconducibili all’episodio violento, e la presenza di altri familiari, residenti nella stessa abitazione, rimasti illesi. L’arma utilizzata, un coltello a farfalla, è stata trovata e sottoposta a sequestro. Il giovane, dopo accertamenti sanitari specialistici, è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.
