Auto contro camion a Casazza: muore una donna

Ancora poche le informazioni, è successo in via Drione giovedì 5 giugno, nei pressi della rotatoria di ingresso al paese. Sul posto un’ambulanza insieme alla polizia stradale oltre all’elicottero dei soccorsi decollato da Bergamo. Presente anche la polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per permettere i rilievi e i soccorsi.