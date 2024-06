La morte in un parcheggio di Entratico di Angelo Bonomelli non fu omicidio volontario con dolo eventuale, ma una conseguenza non voluta (e neanche accettata come rischio) di un altro reato: la rapina. In aula, gli avvocati Gianluca Quadri (che difende Matteo Gherardi) e Luca Bosisio (per Omar Poretti), hanno chiesto alla Corte d’Assise di Bergamo che il reato a carico dei loro assistiti venga riqualificato e, in virtù di questo, che siano giudicati con rito abbreviato. Una linea che, è facile ipotizzare, sarà seguita anche nell’udienza del 10 luglio dalla collega Roberta Zucchinali, che assiste gli altri due imputati: il padre (Rodolfo Luigi Gherardi) e la fidanzata (Jasmine Gervasoni) di Matteo Gherardi.

«Il sonnifero solo per addormentarlo»

L’avvocato Quadri ha puntato l’attenzione sulla quantità di Rivotril versato nel caffè dell’anziano, «per provocare solo l’addormentamento» e rapinarlo. Ciò che Gherardi si aspettava quella sera di novembre 2022, avendo già usato questo farmaco per altre rapine, è ciò che accadde: «L’anziano si addormenta», in un lasso di tempo che corrisponde a quanto già sperimentato nelle passate occasioni. «L’auto con Bonomelli è stata poi portata in una zona dove ci sono delle aziende, vicino a una strada, perché la previsione era che si sarebbe svegliato e sarebbe tornato a casa», ha proseguito il legale. Quando poi i Gherardi e Gervasoni tornarono nel parcheggio, dopo la vendita dell’orologio dell’anziano in un Compro oro, non chiamarono i soccorsi: «Era addormentato, sapevano che stava bene e che si sarebbe svegliato». Il legale esclude che all’anziano sia stata versata una intera boccetta di Rivotril nel caffè: «C’è il goccimetro, per stilare 10 gocce servono 16 secondi, per versarla tutta ci sarebbero voluti 20 minuti». Non ci sarebbe stato il tempo, evidenzia la difesa, e neanche la quantità: il Rivotril era già stato aperto da Gherardi (considerato dall’accusa l’ideatore del piano) che ne faceva uso, e si era in parte versato nella tasca di Poretti (che materialmente ha versato la medicina).

La ricostruzione del movente