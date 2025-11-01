Cronaca / Valle Cavallina
Sabato 01 Novembre 2025
Cenate Sotto, sorpreso a rubare. Resta incastrato nelle sbarre: preso
IN PALESTRA. Nei guai un adolescente. Si indaga sui possibili complici. L’episodio giovedì 30 ottobre durante la partita di pallavolo. È rimasto bloccato tra le inferriate di una finestra.
Dopo aver rubato dagli zaini di alcune atlete una manciata di euro in monete e banconote, è rimasto incastrato nelle inferriate di una delle finestre della palestra di Cenate Sotto, dove era in corso la partita di pallavolo tra la squadra di Terza divisione del New Argon Volley e quella del «Caseificio Paleni» di Casazza. È lì che lo hanno raggiunto i Vigili del fuoco per «liberarlo» ed è lì che lo hanno trovato anche i carabinieri della Stazione di Sarnico, intervenuti per gli accertamenti del caso.
Colto sul fatto, il minorenne della Val Cavallina ha provato a fuggire dalla finestra, ma è rimasto incastrato tra le inferriate
A finire nei guai per furto, nella serata di giovedì 30 ottobre, è stato un adolescente di casa in un altro paese della zona. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe introdotto negli spogliatoi della palestra per rubare. Con lui ci sarebbero stati anche altri giovanissimi, ma nel momento in cui il gruppo è stato scoperto, sono fuggiti dalla palestra, facendo perdere le loro tracce.
Le indagini dei carabinieri
Sull’episodio indagano i carabinieri, allertati sia dal pubblico che giovedì sera si era recato in palestra per assistere all’incontro tra le due squadre femminili del Girone A di Terza divisione, sia da alcuni tecnici delle due società sportive. I ragazzini, infatti, dopo essere entrati negli spogliatoi sfruttando il trambusto della partita, hanno passato al setaccio gli zaini delle atlete. All’interno, però, non c’erano oggetti di valore: solo alcune decine di euro nei portafogli. Tra un set e l’altro, però, qualcuno si è accorto di alcuni strani movimenti nella zona degli spogliatoi ed è andato a controllare: colto sul fatto, il minorenne della Val Cavallina ha provato a fuggire dalla finestra, ma è rimasto incastrato tra le inferriate. È servito l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo.
Solo alcune decine di euro
Sempre secondo gli accertamenti dei militari, dagli zaini e dai borsoni delle pallavoliste sono state rubate solo alcune decine di euro. L’adolescente non le aveva con sé: l’ipotesi è che possa aver allungato i contanti ad alcuni coetanei, che subito si sono dileguati per far perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso per cercare di risalire all’identità di tutti i coinvolti. L’episodio di giovedì 30 ottobre ha suscitato la curiosità sia delle squadre che del pubblico in palestra, tanto che all’esterno si è radunata una piccola folla in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA