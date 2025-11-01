Cenate Sotto, sorpreso a rubare. Resta incastrato nelle sbarre: preso

Dopo aver rubato dagli zaini di alcune atlete una manciata di euro in monete e banconote, è rimasto incastrato nelle inferriate di una delle finestre della palestra di Cenate Sotto, dove era in corso la partita di pallavolo tra la squadra di Terza divisione del New Argon Volley e quella del «Caseificio Paleni» di Casazza. È lì che lo hanno raggiunto i Vigili del fuoco per «liberarlo» ed è lì che lo hanno trovato anche i carabinieri della Stazione di Sarnico, intervenuti per gli accertamenti del caso.

Colto sul fatto, il minorenne della Val Cavallina ha provato a fuggire dalla finestra, ma è rimasto incastrato tra le inferriate A finire nei guai per furto, nella serata di giovedì 30 ottobre, è stato un adolescente di casa in un altro paese della zona. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe introdotto negli spogliatoi della palestra per rubare. Con lui ci sarebbero stati anche altri giovanissimi, ma nel momento in cui il gruppo è stato scoperto, sono fuggiti dalla palestra, facendo perdere le loro tracce.

Le indagini dei carabinieri

Sull’episodio indagano i carabinieri, allertati sia dal pubblico che giovedì sera si era recato in palestra per assistere all’incontro tra le due squadre femminili del Girone A di Terza divisione, sia da alcuni tecnici delle due società sportive. I ragazzini, infatti, dopo essere entrati negli spogliatoi sfruttando il trambusto della partita, hanno passato al setaccio gli zaini delle atlete. All’interno, però, non c’erano oggetti di valore: solo alcune decine di euro nei portafogli. Tra un set e l’altro, però, qualcuno si è accorto di alcuni strani movimenti nella zona degli spogliatoi ed è andato a controllare: colto sul fatto, il minorenne della Val Cavallina ha provato a fuggire dalla finestra, ma è rimasto incastrato tra le inferriate. È servito l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo.

