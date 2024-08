Controlli nei boschi a Montello: trovati 90 grammi di hashish, un machete e un’accetta

Martedì 30 luglio, in mattinata, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei boschi di San Paolo d’Argon e Montello, organizzato dai Carabinieri di Bergamo con l’ausilio del Gruppo forestale di Bergamo e dei Nuclei cinofili di Orio al Serio e di Casatenovo (Lecco), per contrastare lo spaccio di droga.

Il servizio ha previsto il dispiegamento di oltre 45 militari delle varie articolazioni dell’Arma, con personale in borghese ed in uniforme, che hanno setacciato i boschetti dei due Comuni: sono stati individuati diversi appostamenti utilizzati da soggetti dediti allo spaccio, dove sono stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 90 grammi e un machete con una lama lunga 37 centimetri e larga 7, oltre a un’accetta con un manico di 37 centimetri.