Gorlago, comunità nel dolore. Lunedì pomeriggio la camera ardente di Leonardo

Il dolore della comunità

Le due vittime non si conoscevano ma abitavano a poche centinaia di metri di distanza, Leonardo in via Don Torni e Bel Gassem nella vicina via Cimitero. In paese sono entrambi molto noti: Leonardo è il primogenito di Siro Longaretti, vicesindaco a Gorlago, e di Katia Parigi, infermiera, mentre Bel Gassem, di origine marocchina, è residente a Gorlago dal 1999 dove vive con la moglie Najat, che tutti chiamano Nadia. La loro secondogenita Hajar, 23enne, oggi studia alla Sapienza di Roma e qualche anno fa è entrata a far parte della Consulta regionale del Lazio per il diritto allo studio e alla conoscenza.