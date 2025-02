Incidenti stradali, già 11 vittime nel 2025. «Un dramma continuo, più prudenza»

LE REAZIONI. Carminati (familiari vittime): «Riduciamo la velocità». I «Ragazzi On the Road» a Sanremo per la sicurezza.

«Siamo vicini ai familiari di queste tre vittime della strada: il loro dolore è il nostro dolore». Lo sottolinea con tristezza Ivanni Carminati, fondatore e presidente della sezione di Bergamo dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus.

Il presidente dell’associazione Famigliari delle vittime della strada Ivanni Carminati «Gli incidenti mortali stanno capitando ancora nella Bergamasca, anche con vittime giovani. Non possiamo che metterci nei panni dei familiari, a cui la vita è stata sconvolta in modo tragico e inaspettato. Senza entrare nel merito di questi ultimi incidenti e parlando in generale, quando ci si mette al volante è bene sempre guidare con prudenza e rispettare il Codice della strada. Sappiamo purtroppo che la velocità elevata è tra le principali cause di incidenti stradali non solo a Bergamo, ma a livello nazionale: già ridurre la velocità potrebbe ridurre le vittime».

Nel 225, in due mesi, 11 vittime

Quest’anno sono già state 11 le vittime della strada nella Bergamasca, quasi il doppio degli interi mesi di gennaio e febbraio dell’anno scorso, quando i morti sulle strade furono 6, tre a gennaio e tre a febbraio. Quest’anno a gennaio se ne sono purtroppo registrati 4 e nella prima metà di febbraio addirittura 7, di cui gli ultimi tre nel giro di meno di 24 ore. «Non finirò mai di ripetere come è necessario guidare con prudenza in ogni circostanza», aggiunge Ivanni Carminati.

Ragazzi On the Road a Sanremo

«Purtroppo tre morti in 24 ore sulle nostre strade è un bilancio davvero drammatico – sottolinea Alessandro Invernici, fondatore e vice presidente di “Ragazzi On the Road” –: proprio in questi giorni siamo impegnati in una sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale anche a Sanremo».