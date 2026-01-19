Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 19 Gennaio 2026
Grone, rubano dal presepe la statuetta del Bambino Gesù: denunciati
IL FURTO. Nei guai una coppia residente nel Milanese. Le indagini dei carabinieri e la restituzione a don Marco Gibellini.
Grone
Una coppia residente nel Milanese è stata denunciata per il furto della statuetta del Bambino Gesù del presepe della chiesa di Santa Maria Nascente a Grone.
Il furto a Grone
I due, lui classe 1973, lei classe 1991, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, hanno approfittato di un momento di pausa delle celebrazioni eucaristiche per trafugare la piccola scultura in ceramica, per poi allontanarsi con la propria utilitaria. Acquisita la denuncia del parroco, i carabinieri hanno individuato l’auto attraverso le telecamere di sorveglianza, risalendo agli autori del furto. Ammesse le proprie colpe, la coppia ha restituito la statuetta ed è stata denunciata per furto in concorso.
Il parroco don Marco Gibellini ha ringraziato i carabinieri, non solo per il valore artistico della statuetta, ma perché rappresenta un pezzo della storia locale tramandata attraverso le generazioni.
