Grone, rubano dal presepe la statuetta del Bambino Gesù: denunciati

Il furto a Grone

I due, lui classe 1973, lei classe 1991, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, hanno approfittato di un momento di pausa delle celebrazioni eucaristiche per trafugare la piccola scultura in ceramica, per poi allontanarsi con la propria utilitaria. Acquisita la denuncia del parroco, i carabinieri hanno individuato l’auto attraverso le telecamere di sorveglianza, risalendo agli autori del furto. Ammesse le proprie colpe, la coppia ha restituito la statuetta ed è stata denunciata per furto in concorso.