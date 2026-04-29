Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video

Le fiamme hanno coinvolto il locale sottotetto e si sono poi estese alla copertura, interessando una superficie di circa 100 metri quadrati.

Il tetto distrutto dall’incendio a Gorlago

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, concluse intorno alle 2.35, è stato verificato che il tetto è andato distrutto e che gli impianti a servizio dell’abitazione risultavano compromessi. A causa dei danni riportati, i locali del sottotetto, l’appartamento al primo piano e quello al piano terra sono stati dichiarati non fruibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I residenti sono stati evacuati in via precauzionale: fortunatamente non si registrano feriti.