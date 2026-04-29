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Cronaca / Valle Cavallina Mercoledì 29 Aprile 2026

Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video

IL ROGO. Incendio nella notte a Gorlago: le fiamme hanno distrutto il tetto di una villetta in via Madre Carla Trovenzi. Evacuati i residenti, nessun ferito. L’abitazione è stata dichiarata inagibile dopo l’intervento dei vigili del fuoco, durato fino alle 2.35.

Redazione Web
Redazione Web
Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video
Le alte fiamme a Gorlago

Gorlago

Intervento nella tarda serata di martedì 28 aprile, intorno alle 23, in via Madre Carla Trovenzi 12 a Gorlago, dove un incendio ha interessato il tetto di una villetta di due piani. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno coinvolto il locale sottotetto e si sono poi estese alla copertura, interessando una superficie di circa 100 metri quadrati.

Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video
Il tetto distrutto dall’incendio a Gorlago

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, concluse intorno alle 2.35, è stato verificato che il tetto è andato distrutto e che gli impianti a servizio dell’abitazione risultavano compromessi. A causa dei danni riportati, i locali del sottotetto, l’appartamento al primo piano e quello al piano terra sono stati dichiarati non fruibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I residenti sono stati evacuati in via precauzionale: fortunatamente non si registrano feriti.

Le persone residenti nell’appartamento maggiormente interessato dall’incendio hanno trovato una sistemazione temporanea in una seconda abitazione di proprietà. Presenti sul posto anche il sindaco, i carabinieri di Trescore Balneario e il personale sanitario del 118.

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