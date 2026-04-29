Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video
IL ROGO. Incendio nella notte a Gorlago: le fiamme hanno distrutto il tetto di una villetta in via Madre Carla Trovenzi. Evacuati i residenti, nessun ferito. L’abitazione è stata dichiarata inagibile dopo l’intervento dei vigili del fuoco, durato fino alle 2.35.
Gorlago
Intervento nella tarda serata di martedì 28 aprile, intorno alle 23, in via Madre Carla Trovenzi 12 a Gorlago, dove un incendio ha interessato il tetto di una villetta di due piani. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.
Le fiamme hanno coinvolto il locale sottotetto e si sono poi estese alla copertura, interessando una superficie di circa 100 metri quadrati.
Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, concluse intorno alle 2.35, è stato verificato che il tetto è andato distrutto e che gli impianti a servizio dell’abitazione risultavano compromessi. A causa dei danni riportati, i locali del sottotetto, l’appartamento al primo piano e quello al piano terra sono stati dichiarati non fruibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I residenti sono stati evacuati in via precauzionale: fortunatamente non si registrano feriti.
Le persone residenti nell’appartamento maggiormente interessato dall’incendio hanno trovato una sistemazione temporanea in una seconda abitazione di proprietà. Presenti sul posto anche il sindaco, i carabinieri di Trescore Balneario e il personale sanitario del 118.
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