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Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 08 Maggio 2026

Incidente sulla Statale 42 a Endine Gaiano: coinvolte tre donne

I SOCCORSI. Scontro tra due auto nella mattinata di venerdì 8 maggio.

Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore
Incidente sulla Statale 42 a Endine Gaiano: coinvolte tre donne
L’incidente di Endine, tre donne ferite

Endine Gaiano

Sarebbe stato un malore accusato da una delle conducenti all’origine dell’incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 8 maggio a Endine Gaiano, lungo la strada statale 42.

L’allarme è scattato poco dopo le 9. Secondo le prime ricostruzioni, una donna che viaggiava in direzione Lovere avrebbe perso il controllo dell’auto dopo essersi sentita male, uscendo di strada e finendo contro un’altra vettura guidata da una donna. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza automobile, con a bordo un’altra donna.

Tre donne coinvolte nello schianto

Incidente sulla Statale 42 a Endine Gaiano: coinvolte tre donne

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. È stato attivato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.

La donna che avrebbe accusato il malore è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le altre due automobiliste coinvolte sono invece state accompagnate all’ospedale Gavazzeni per accertamenti e cure.

Statale 42 chiusa per circa un’ora

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Disagi e rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato dello schianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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