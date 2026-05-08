Incidente sulla Statale 42 a Endine Gaiano: coinvolte tre donne

Sarebbe stato un malore accusato da una delle conducenti all’origine dell’incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 8 maggio a Endine Gaiano, lungo la strada statale 42.

L’allarme è scattato poco dopo le 9. Secondo le prime ricostruzioni, una donna che viaggiava in direzione Lovere avrebbe perso il controllo dell’auto dopo essersi sentita male, uscendo di strada e finendo contro un’altra vettura guidata da una donna. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza automobile, con a bordo un’altra donna.

Tre donne coinvolte nello schianto

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. È stato attivato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.

La donna che avrebbe accusato il malore è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le altre due automobiliste coinvolte sono invece state accompagnate all’ospedale Gavazzeni per accertamenti e cure.

Statale 42 chiusa per circa un’ora