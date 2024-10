Lite in strada a Montello, ferito un uomo con il coltello

Un accoltellamento si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 22 ottobre a Montello, nella zona industriale, in via San Giuseppe, alla periferia del paese. L’allarme è scattato intorno alle 18. I contorni e le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri ma dalle prime informazioni raccolte si sa che nella lite tra i due stranieri è spuntato un coltello.