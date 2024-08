Rimpiazzati i semafori rubati: strada riaperta

Il furto ai danni del Comune, quantificato per una cifra attorno ai 1.200 euro, aveva obbligato il sindaco Mosé Parigi a chiudere al traffico la strada, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Questi due nuovi dispositivi appena installati andranno quindi a regolare nuovamente il senso unico alternato che rendeva possibile il traffico veicolare della strada in località Sommi. La carreggiata in questione è particolarmente stretta per via della frana avvenuta il 12 giugno e quindi non idonea al passaggio di due veicoli contemporaneamente, soprattutto nei punti soggetti a smottamenti franosi e privi di ogni fonte di illuminazione. La strada era stata infatti riaperta una prima volta a inizio luglio, dopo diverse indagini geologiche e valutazioni tecniche.