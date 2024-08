Posati un mese fa, rubati i semafori mobili: strada tra Zandobbio e Foresto nuovamente chiusa

«I semafori erano attivi da meno di un mese ed erano stati acquistati con l’obiettivo di non spendere eccessivamente con il noleggio, che ci sarebbe costato di più – precisa il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi –. Erano stati posizionati e fissati alla pavimentazione con dei tasselli, ma a quanto pare qualcuno ha trovato interessante i semafori e se li è voluti portare via. In questo momento non sappiamo chi possa essere stato, ma abbiamo fatto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Trescore». La frana che aveva portato alla chiusura della strada per Foresto si era verificata, causa forte maltempo, il 12 giugno ed era servito un mese di indagini geologiche e valutazioni tecniche per riuscire a riaprirla al traffico a senso unico alternato, allestendo tutta la segnaletica necessaria e, appunto, i due semafori.