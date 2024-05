Ruspe ai Tri Plok: giù i capannoni, arriva un market

Cambia volto la zona «snodo» dei Tri Plok tra Gorlago, Montello e San Paolo d’Argon. Una zona difficile dal punto di vista della sicurezza, in passato al centro di numerosi interventi delle forze dell’ordine per risse e spaccio di droga. Un’area «di frontiera», a metà tra i tre Comuni. Un territorio di confine, complesso ma strategico dal punto di vista viabilistico. Da qui riparte il tracciato della provinciale 89 che sale verso la Val Cavallina dopo aver lasciato il crocevia con l’ex provinciale 91.

Sono iniziate in questi giorni le operazioni di demolizione del vecchio complesso artigianale e industriale sul lato della bretella che dal rondò dei Tri Plok corre in direzione Bergamo. Si tratta di un immobile che ormai da anni è in evidente stato di abbandono. Le ruspe e i macchinari dell’impresa «Milesi Geom. Sergio», in questi giorni, stanno radendo al suolo tutto.

Le operazioni

(Foto di San Marco) L’edificio in fase di demolizione ha ospitato negli anni varie imprese artigianali e industriali, che hanno chiuso i battenti. Rimasto a lungo in disuso, il degrado ha preso il sopravvento, evidente anche dal punto di vista architettonico. Il complesso si era trasformato nell’ alloggio abusivo di alcuni «invisibili». Infine, una società di sviluppo immobiliare ha acquistato l’area e ha affidato alla «Milesi Geom. Sergio» le operazioni di demolizione. E al posto delle officine e dei capannoni sorgerà un nuovo supermercato Iperal.

(Foto di San Marco) Il terreno si estende tra San Paolo d’Argon e Gorlago le cui amministrazioni comunali nei mesi scorsi si sono incontrate diverse volte per definire i contorni dell’accordo. Il sindaco di San Paolo d’Argon, Graziano Frassini, spiega il valore urbanistico e commerciale del progetto: «Siamo in una zona di confine, è una vecchia struttura industriale in disuso da anni e finita nel degrado: era diventato luogo di bivacco e alloggio abusivo di senzatetto. Le ruspe hanno iniziato a demolirla, sono circa cinquemila metri cubi di volume da abbattere e verrà realizzato un supermercato Iperal di 1.500 metri quadrati di area. Un intervento che ci consentirà di valorizzare quella zona del paese. L’apertura di un nuovo supermercato nel nostro Comune darà vantaggi anche dal punto di vista occupazionale per i cittadini di San Paolo e dei paesi vicini». Nell’intervento è prevista anche una lieve modifica della viabilità: «Quell’area avrà due ingressi, sarà accessibile da via Sarnico e dall’ex provinciale 91 – continua Frassini –. Precedentemente era accessibile solamente da via Sarnico».