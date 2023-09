Schiamazzi e alcol: cento minorenni identificati dalla Polizia dei Colli nei controlli estivi

Cinquecento ore di servizio in più (per ogni agente) rispetto all’orario ordinario, per contrastare il problema degli schiamazzi notturni e le «stragi del sabato sera». La Polizia intercomunale dei Colli con sede operativa a San Paolo d’Argon, a cui fanno riferimento i comuni di Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, San Paolo d’Argon, Torre De Roveri e con oltre 30.000 abitanti, ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa. Poco più di tre mesi in cui sono stati potenziati i controlli notturni, con attenzione particolare agli schiamazzi e al consumo di sostanze alcoliche tra i giovani.

Controlli su aree pubbliche

«Nei mesi giugno, luglio e agosto e la prima settimana di settembre, sono stati svolti servizi serali dal lunedì al sabato compreso. Sono stati effettuati molti interventi su gruppi di minorenni presenti su aree pubbliche per disturbi dovuti a schiamazzi, musica ad alto volume, abbandono di rifiuti e consumo di alcol. Controlli estesi anche ad esercizi pubblici per rispetto degli orari e alla vendita alcolici», afferma il comandante Fabio Masserini. Sono stati identificati in tutta la stagione un centinaio di under 14 della zona, per disturbi e schiamazzi nelle aree pubbliche. «Abbiamo provveduto ad identificarli e ad informare le famiglie», aggiunge Masserini.

Sicurezza stradale e multe