Schianto a Trescore, cinque feriti: coinvolto un bambino

Le cause e l’esatta dinamica sono in via di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto è atterrata l’eliambulanza e sono arrivati altri mezzi di soccorso, tre ambulanze tra cui quella della Croce verde di Brusaporto, della Croce Rossa di Trescore e della Cri di Seriate. Il personale sanitario ha prestato soccorso alle cinque persone coinvolte nello schianto, oltre al bambino anche a due donne di 55 e 29 anni e ad un anziano 70enne. Sono stati trasportati negli ospedali della zona per accertamenti, nessuno sembrerebbe in pericolo di vita.