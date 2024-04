Scooter travolto da un’auto a Casazza, ancora grave il 63enne

È stato travolto da un’auto mentre si immetteva sulla Statale 42 e nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo in sella allo scooter che, dopo essere stato sbalzato dalla sella del motociclo per alcuni metri, è finito sull’asfalto. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, neppure dopo 24 ore dall’incidente. Illeso, invece, il conducente della macchina, rimasto sotto choc per l’accaduto.