Spara durante la festa di nascita di un bimbo: arrestato a Dublino - Il video

È stato arrestato in un ospedale di Dublino, in Irlanda, l’esecutore materiale di un tentato omicidio avvenuto lo scorso 10 giugno in un locale pubblico di Albano Sant’Alessandro, alle porte di Bergamo, durante una festa per la nascita di un bimbo della comunità indiana. Un gruppo di altri cinque indiani antagonista a quello di 25 persone che stava festeggiando, aveva fatto irruzione e aperto il fuoco, sparando quattro colpi, di cui tre in aria e uno che aveva colpito uno dei presenti.