Sparatoria ad Albano Sant’Alessandro, un arresto

La vicenda

Le indagni

Dall’attività d’indagine si è scoperto che all’interno del locale erano in corso dei festeggiamenti per la nascita di un bimbo ai quali stavano prendendo parte circa 30 indiani. Improvvisamente all’interno del locale sono entrate 5 persone, anch’esse di nazionalità indiana. Da qui il litigio, culminato, all’esterno del locale, con l’esplosione di 4 colpi d’arma da fuoco di cui 3 esplosi a scopo intimidatorio al suolo mentre 1 contro la vittima.

I Carabinieri e la Procura di Bergamo stanno ancora indagando per comprendere quale sia il movente del delitto. Alla luce degli elementi finora raccolti il gip ha emesso nei confronti dei due presunti responsabili del tentato omicidio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I due presunti responsabili

Il presunto esecutore della sparatoria si è reso irreperibile, probabilmente recandosi all’estero per far perdere le proprie tracce, mentre il complice, 27enne, operaio, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Bergamo, nella mattinata di mercoledì 2 agosto è stato trasferito in carcere.