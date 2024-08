Spinone al Lago, scontro tra un’auto e una moto: due feriti

Un violento incidente tra un’auto e una moto si è verificato a Spinone al Lago, intorno alle 18,30 di venerdì 16 agosto, in via Nazionale. Secondo le prime ricostruzioni, entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Endine. L’auto, una Dacia guidata da un 23enne, si è fermata all’altezza di un attraversamento pedonale ed è stata tamponata dalla moto, una Suzuki da strada su cui viaggiavano due coniugi residenti in zona, che hanno impattato violentemente sul lato posteriore della vettura.