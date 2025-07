Temporali e raffiche di vento in Bergamasca. Frana a San Paolo d’Argon: riaperta la Statale 42 del Tonale - Video

Temporali e raffiche di vento hanno colpito la Bergamasca dalla notte tra il 20 e il 21 luglio e proseguono nella mattinata di lunedì su tutto il territorio provinciale. La pioggia e il vento, come preannunciato dalle previsioni dei giorni scorsi, stanno creando disagi in città e soprattutto in provincia. La Regione ha diramato un’allerta meteo gialla sulla provincia di Bergamo per tutta la giornata di oggi (info: www.protezionecivile.gov.it).

I detriti sulla Statale 42 all’altezza di San Paolo d’Argon: una frana dovuta al maltempo di queste ore

La Statale 42 chiusa a San Paolo d’Argon

A causa di una frana è stata chiusa per tutta la mattinata la statale 42 «Del Tonale e Della Mendola» in entrambe le direzioni, a San Paolo d’Argon. Lo comunica l’Anas la quale spiega che Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria causando non pochi problemi di traffico. I detriti e la terra hanno invaso la carreggiata in un tratto in cui il livello stradale scende leggermente in trincea.

Frana a San Paolo d'Argon, chiusa la variante alla SS42. Video di www.bergamotv.it

Allagamenti in Valle Seriana

Sul posto, nella mattinata di lunedì 21 luglio, sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normalità nel più breve tempo possibile. La riapertura è avvenuta intorno alle 12.30.

Si segnalano allagamenti anche in Valle Seriana: impraticabile il sottopasso tra Clusone e San Lorenzo in via San Lorenzo (meglio scegliere strade alternative). Allagamenti anche nella zona dell’ex stazione ferroviaria tra Ponte Selva verso il ponte.

I fulmini nella notte a Clusone

(Foto di Giuliano Fronzi)

Chiusi i parchi a Bergamo