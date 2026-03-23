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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 23 Marzo 2026

Auto contro moto ad Almenno, in fiamme i mezzi. Centauro 17enne in ospedale

L’INCIDENTE. In condizioni critiche il motociclista di 17 anni, è stato trasferito d’urgenza al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. La due ruote e l’auto hanno preso fuoco dopo lo schianto.

Redazione Web
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Auto contro moto ad Almenno, in fiamme i mezzi. Centauro 17enne in ospedale
I vigili del fuoco in azione ad Almenno: quel che resta dell’auto che ha preso fuoco

Almenno San Salvatore

Grave incidente stradale ad Almenno San Salvatore: in via Borgo Antico, poco prima delle 14 di lunedì 23 marzo un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista di 17 anni è stato sbalzato per 5 metri ed è caduto rovinosamente a terra. Per lui traumi al bacino e agli arti inferiori: le sue condizioni paiono critiche ed è stato trasferito con urgenza in ospedale a Bergamo.

Sul posto i mezzi di soccorso: un’auto medica e un’ambulanza che ha trasferito il giovane al «Papa Giovanni XXIII». Illeso l’automobilista, di 41 anni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, oltre ai vigili del fuoco che sono intervenuti per le fiamme che si sono sprigionate dai mezzi dopo l’impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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