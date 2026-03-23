Auto contro moto ad Almenno, in fiamme i mezzi. Centauro 17enne in ospedale

Grave incidente stradale ad Almenno San Salvatore: in via Borgo Antico, poco prima delle 14 di lunedì 23 marzo un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista di 17 anni è stato sbalzato per 5 metri ed è caduto rovinosamente a terra. Per lui traumi al bacino e agli arti inferiori: le sue condizioni paiono critiche ed è stato trasferito con urgenza in ospedale a Bergamo.