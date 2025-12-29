Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Lunedì 29 Dicembre 2025

Baguette da record anima il Natale: «Lavoro di squadra dei panettieri»

LA CURIOSITÀ. Baguette da record, lunga circa venti metri e interamente farcita di Nutella: è stata tagliata e distribuita ai presenti per la merenda.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La presentazione della maxi baguette con la Nutella
La presentazione della maxi baguette con la Nutella

Sant’Omobono Terme

Continuano con successo gli appuntamenti natalizi promossi dall’associazione commercianti E-20 in piazza Nani Frosio a Sant’Omobono Terme. Tra i momenti più originali, quello di sabato scorso, quando è stata presentata al pubblico una baguette da record, lunga circa venti metri e interamente farcita di Nutella che poi è stata tagliata e distribuita ai presenti per la merenda.

La baguette, realizzata grazie alla collaborazione dei panettieri del paese, è diventata «simbolo di lavoro di squadra e valorizzazione della tradizione artigianale locale». Come ha commentato Sonia Gregis, vicepresidente dell’associazione E-20, «è stato un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione».

Alla presenza del vicesindaco Stella Sirtori e dell’assessore al turismo Michael Paris, con la conduzione di Marco Previtali, sono stati premiati i panettieri protagonisti dell’iniziativa: il Forno di Carminati, la pizzeria-panificio Dino, i Fratelli Frosio snc e Valeria Invernizzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant'Omobono Terme
Bottanuco
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Tempo libero
Gastronomia
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Sociale
famiglia
Stella Sirtori
Michael Paris
marco previtali
Natale 2025