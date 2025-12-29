Baguette da record anima il Natale: «Lavoro di squadra dei panettieri»

Continuano con successo gli appuntamenti natalizi promossi dall’associazione commercianti E-20 in piazza Nani Frosio a Sant’Omobono Terme. Tra i momenti più originali, quello di sabato scorso, quando è stata presentata al pubblico una baguette da record, lunga circa venti metri e interamente farcita di Nutella che poi è stata tagliata e distribuita ai presenti per la merenda.

La baguette, realizzata grazie alla collaborazione dei panettieri del paese, è diventata «simbolo di lavoro di squadra e valorizzazione della tradizione artigianale locale». Come ha commentato Sonia Gregis, vicepresidente dell’associazione E-20, «è stato un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione».