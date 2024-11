Berbenno, la discarica del bosco era «mineralizzata»: finalmente si bonifica

I rifiuti ormai mineralizzati

Siamo negli Anni Settanta e - come accadeva in diversi comuni della valli - non essendoci una regolamentazione sulla raccolta rifiuti - una valletta poco a valle del municipio, in via Europa (località Barca, dove recentemente si è avuta anche una frana), venne utilizzata dal Comune come discarica. A fianco c’era un torrente, «cosa ancora più grave - ricorda il sindaco - tanto che tre-quattro anni fa, a seguito di un nubifragio, straripò portando con sé grandi quantità di quei rifiuti. Un disastro. Per questo iniziai la mia battaglia per la bonifica di quell’area». Ora i fondi stanziati dalla Regione, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, per la rimozione e l’allontanamento di rifiuti ormai mineralizzati.