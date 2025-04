«Ha dedicato la vita ai pazienti». In Quirinale medaglia d’oro in memoria del dottor Brumana

La motivazione: «Sempre pronto a rispondere alle richieste delle persone in difficoltà, si è speso senza sosta per portare aiuto, sollievo e cura a coloro che vedeva morire, senza neppure il conforto dei familiari, nel periodo della grave emergenza sanitaria»

Tra i premiati anche, alla memoria, Pasqualino Brumana . «medico di base dei paesi della Valle Imagna e Valsecca. Dottore di una volta - questa la motivazione -, sempre pronto a rispondere alle richieste delle persone in difficoltà, si è speso senza sosta per portare aiuto, sollievo e cura a coloro che vedeva morire, senza neppure il conforto dei familiari, nel periodo della grave emergenza sanitaria».

La medaglia è stata consegnata a Giovanna, moglie di Pasqualino Brumana, scomparso il 27 gennaio 2023 all’età di 69 anni. Sono trascorsi più di due anni, come sempre velocemente, ma il ricordo del dutùr Lino (cosi era chiamato da tutti) è rimasto indelebile. Il dottor Brumana era il medico di condotta, poi per le normative diventato medico di famiglia o di base, ma lui è sempre rimasto «ol dutùr» per i suoi malati e nel bisogno li raggiungeva a casa di giorno e di notte: non c’era orario nei suo ambulatori di Costa Valle Imagna e paesi vicini.