Lo schianto in A4: indagato l’autista piombato sul collega

Un autotrasportatore risulta indagato per il drammatico incidente sulla A4 avvenuto lunedì di primo mattino che è costato la vita a Orazio Ingegneri, 49 anni, camionista di Almenno San Bartolomeo. Non appena ha ricevuto tra le mani il primo rapporto stilato dalla Polstrada di Seriate, il pm della Procura di Milano incaricato di coordinare l’inchiesta, Mauro Clerici, ha provveduto a indagare un camionista romeno che ha travolto lo sfortunato collega mentre quest’ultimo stava lasciando la cabina dopo aver tamponato in precedenza un altro camion. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale colposo.