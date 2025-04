L’omaggio del Quirinale al «dutùr» Brumana

Per tutti «ol dutùr»

Sono trascorsi più di due anni, come sempre velocemente, ma il ricordo del dutùr Lino (cosi era chiamato da tutti) è rimasto indelebile. Il dottor Brumana era il medico di condotta, poi per le normative diventato medico di famiglia o di base, ma lui è sempre rimasto «ol dutùr» per i suoi malati e nel bisogno li raggiungeva a casa di giorno e di notte: non c’era orario nei suo ambulatori di Costa Valle Imagna e paesi vicini. Il suo ricordo non è caduto nell’oblìo nel piccolo paese di Costa ma in tutta la valle e nei tanti villeggianti che trascorrono le loro vacanze a Costa Imagna e si sono affidati alle sue cure diventando anche suoi amici. È stato instancabile durante il periodo del Covid, visitava le persone ammalate, da un paese all’altro, e le curava infondendo loro coraggio.

L’impegno nel sociale e non solo

Ma Lino, pur seguendo i suoi malati, era impegnato anche a livello sociale e sportivo e amava la musica. Per almeno 25 anni ha guidato la Pro Loco costese, attiva tutto l’anno in diverse e numerose iniziative soprattutto nei mesi estivi. Famose le serate estive con i musicisti di Jazz Gianni Bergamelli e Gianluigi Trovesi, suoi amici che ancora oggi riservano serate per il piccolo paese di Costa Imagna, perché il medico amava la musica e l’arte. Era nota in tutta la Bergamasca la sua passione per l’Atalanta, che risale agli anni ’60 quando da studente faceva il raccattapalle allo stadio «Brumana». Alcuni anni fa, con il nipote Emanuele Brumana e i tifosi della Dea di Costa e valdimagnini, fondò il «Club Amici Atalanta Glenn Stromberg» e non mancava quasi mai allo stadio a tifare i neroazzurri. «Sono felicissimo per la riconoscenza a livello nazionale concessa dal presidente Mattarella al dottor Lino. – afferma l’amico Damiano Frosio –. Quando proponevo un’idea o un progetto, lui mi rispondeva sempre: “Damiano, io ci sono”. Con lui e le associazioni di volontariato abbiamo realizzato il progetto del defibrillatore in ogni paese della Valle Imagna, iniziative sociali per gli anziani, trasporto dei malati alle Case di cura, collaborazione con la Croce rossa di Sant’Omobono e associazioni Aido e Avis vallari».