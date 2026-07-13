Omicidio Pamela, in diretta in aula la scena degli ultimi momenti della giovane

La scena degli ultimi secondi di vita di Pamela Genini accoltellata dal suo ex, Gianluca Soncini, che la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, ha fatto «irruzione» nell’appartamento di via Iglesias a Milano e l’ha colpita con 76 fendenti. Al processo a carico del 53enne - oggi (lunedì 13 luglio) in aula in prima fila - accusato di omicidio pluriaggravato, è stato proiettato su un maxi schermo il video girato con la body cam dagli agenti delle volanti, durante l’intervento per cercare di salvare la giovane originaria di Strozza.

Il tentativo di chiedere aiuto di Pamela

Pamela era riuscita ad avvertire un amico, Francesco Dolci, chiedendo aiuto via WhatsApp: «Non so che fare, chiama la Polizia. È da denuncia... digli di non suonare». A raccontare la drammatica sequenza di quegli attimi, a cui sono state «corredate» immagini crude e cruente degli ultimi respiri della ragazza prima di morire e davanti alle quali Soncin è parso indifferente, è stata la responsabile dell’Ufficio di Prevenzione Generale della questura milanese, Serafina Di Vuolo.

L’arrivo degli agenti: «Glovo, secondo piano»