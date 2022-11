Si finge un parente malato e truffa le anziane: sequestrati oggetti d’oro per 35mila euro - Foto e video

I carabinieri di Zogno hanno denunciato a piede libero per truffa un polacco di 35 anni, fermato durante un’attività di controllo del territorio ad Almenno San Salvatore. L’uomo aveva addosso e a casa monili d’oro del peso totale di circa 800 grammi e per un valore di 35 mila euro. È emerso che il 35enne telefonava alle anziane vittime fingendosi un parente e sostenendo di essere gravemente malato e di necessitare cure costose. Successivamente si presentava a casa delle vittime dove portava via oggetti di valore.