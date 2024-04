Strozza, frana incombe sulla strada per Ca’ Campo: frazione isolata

Il sindaco di Strozza, Riccardo Cornali , martedì ha emesso un’ordinanza di chiusura di via Ca’ Campo , la strada che porta alla frazione omonima, dove abitano una cinquantina di famiglie per un totale di circa 150 persone . Il divieto è scattato nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile , perché è stato rilevato un movimento franoso giudicato pericoloso.

Il sindaco, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito sia veicolare, sia pedonale. La strada dovrebbe rimanere chiusa almeno per una quindicina di giorni. Via Ca’ Campo è l’unica strada carrabile che collega il centro storico di Strozza con la frazione, quindi gli abitanti dovranno per forza percorrere a piedi una mulattiera lasciando a valle le auto.