A secco anche le pozze in Valvertova: scopri le zone più colpite dalla siccità in Bergamasca

Le pozze della Valvertova in secca sono l’immagine simbolo di questo inverno senza neve e pioggia . Il torrente che solitamente scende placido dalle pendici dell’Alben con le sue pozze di verde smeraldo, diventato negli ultimi anni un’attrazione turistica, è anche un formidabile misuratore climatico. Viene alimentato infatti da sorgenti profondissime che compiono un lungo viaggio per arrivare in superficie. Quando è in secca, è perché porta le conseguenze di quello che è successo più o meno un anno prima.