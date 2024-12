Addio a Franca e Giuseppe Giudici, una vita insieme in pasticceria a Clusone

Sempre insieme, nella vita privata e nel lavoro

Molto conosciuti a Clusone e sul territorio per l’attività che li aveva visti lavorare insieme per tanti anni e fino al 1992, erano due persone cordiali e gentili. Il loro «Dolce Fanzago», una rivisitazione del panettone che veniva prodotto tutto l’anno («Ad ogni ora, in ogni stagione, una dolce tradizione»), ai tempi era un dolce tipico della città che omaggiava l’Orologio simbolo di Clusone, tanto che era stato menzionato da alcuni critici e citato anche in un articolo del 1981 su «Il Monferrato» dove si parlava di un itinerario tra le bellezze bergamasche.

La storia dell’attività

Con i coniugi Giudici se ne va anche un pezzo di storia della città. Giuseppe e Franca, come ricordano le figlie Camilla, che vive e lavora in Germania, ed Elena che vive invece a Milano, «si erano conosciuti da giovanissimi - i nonni paterni avevano il caffè Scotti (aperto nel 1900 vicino a Piazza dell’Orologio) - mamma abitava in piazza Sant’Anna, lui l’aveva notata e poi si era deciso ad avvicinarla». Nel 1956 Giuseppe aprì al civico 19 della vicina via Marconi la prima pasticceria. Nel 1960 Giuseppe e Franca si sposarono e iniziarono a lavorare insieme. Poi arrivarono i figli: Enzo (morto nel 1978, giovanissimo), Elena e Camilla. L’attività fu trasferita nel 1970 al civico 1 di piazza Uccelli dove si ingrandì, qui infatti gli spazi erano molto più ampi: a piano terra c’era la pasticceria con alcuni tavolini dove gustare ad esempio i famosi cannoncini, i krapfen, il dolce di Fanzago, un lievitato glassato con pasta d’amaretto, una glassa veneziana più soffice del panettone, come descrivono le cronache del tempo. Sotto c’era la cantina e al piano primo il laboratorio. Anche il sindaco Massimo Morstabilini ricorda quando quell’edificio nel cuore della città era la pasticceria Giudici, «un’attività storica di Clusone». Qui hanno vissuto i due coniugi per tanti anni. «Mamma e papà erano molto gentili, sempre sorridenti, due belle persone, sempre positive – li ricorda la figlia Camilla –. Mamma era a contatto con il pubblico e papà stava in laboratorio.