Autista aggredito, Arriva Italia: «Casi in aumento: telecamere, cabine e guardie giurate per la prevenzione»

Arriva Italia esprime «dispiacere e rammarico per i fatti accaduti a Clusone», ribadisce «il pieno sostegno all’autista coinvolto» e «vicinanza alla famiglia, rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità». Così l’azienda di autotrasporti in una nota sull’aggressione avvenuta lunedì 14 novembre ai danni di uno dei propri autisti.