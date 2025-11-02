Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 02 Novembre 2025

Cene, ancora nessuna notizia sull’uomo che manca da casa da giovedì

L’APPELLO. Resta l’apprensione a Cene per un uomo di 62 anni (compiuti proprio sabato 1° novembre), Adriano Pertoldi, che manca da casa da giovedì scorso.

Adriano Pertoldi
Adriano Pertoldi

Cene

Familiari e amici hanno lanciato un appello sui social e sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Alzano Lombardo.
Adriano Pertoldi, pensionato, era solito dare da mangiare al proprio cane, ma giovedì un amico si è reso conto che non aveva provveduto come di consueto. Appassionato di bicicletta, Pertoldi ha però lasciato a casa cellulare, portafogli e l’inseparabile due ruote.

Gli amici e i conoscenti hanno rilanciato l’appello: chiunque lo vedesse, contatti immediatamente il 112. Fino a sabato 1° novembre non erano state organizzate ricerche da parte delle forze dell’ordine, trattandosi di un allontanamento da un’area urbana e non impervia. La speranza di tutti è che il sessantaduenne torni presto a casa.

