Danno fuoco al bancomat a Valbondione. L’ex sindaco: «Indignato»
LO SFOGO. «Qualcuno ha avuto la bella idea di bruciare il bancomat di Intesa Sanpaolo. Ci si impegna affinché non vengano tolti servizi essenziali e poi accadono queste cose».Lettura meno di un minuto.
Valbondione
A denunciare l’episodio, postandolo anche sulla sua pagina Facebook, è stato l’ex sindaco di Valbondione, Walter Semperboni. Per la verità con toni un po’ più «pepati» rispetto a quelli dei cronisti. Il succo è che qualcuno nella notte tra venerdì e sabato 27 giugno ha preso di mira lo sportello bancomat della Banca Intesa Sanpaolo in via San Lorenzo 39, danneggiandolo. Semperboni ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo che è stato dato fuoco al punto self-service. Ieri, come mostra anche la foto diffusa dall’ex sindaco, il luogo era delimitato con del nastro dell’Arma.
Qualcuno (ma è la nostra trascrizione ammorbidita rispetto all’originale) «ha avuto la bella idea di bruciare il bancomat di Intesa Sanpaolo – ha scritto Semperboni –. Ci si impegna affinché non vengano tolti servizi essenziali» e poi accadono queste cose, riferendosi all’impegno sostenuto, quando era in carica come sindaco, per mantenere in paese uno sportello bancario. Forse la videosorveglianza aiuterà a fare luce sull’accaduto.
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