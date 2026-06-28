Danno fuoco al bancomat a Valbondione. L’ex sindaco: «Indignato»

A denunciare l’episodio, postandolo anche sulla sua pagina Facebook, è stato l’ex sindaco di Valbondione, Walter Semperboni. Per la verità con toni un po’ più «pepati» rispetto a quelli dei cronisti. Il succo è che qualcuno nella notte tra venerdì e sabato 27 giugno ha preso di mira lo sportello bancomat della Banca Intesa Sanpaolo in via San Lorenzo 39, danneggiandolo. Semperboni ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo che è stato dato fuoco al punto self-service. Ieri, come mostra anche la foto diffusa dall’ex sindaco, il luogo era delimitato con del nastro dell’Arma.