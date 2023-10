«Diego non si è mai rassegnato, ha sempre lottato. Il suo esempio non vada perso»

Come era stato annunciato , nonostante la pioggia, la bara con la salma di Diego Bertocchi è partita dalla sala consiliare del comune e passando per le vie del paese che osservava una giornata di lutto cittadino, è giunta nella Parrocchiale verso le 15.30 dove l’aspettava una folla commossa di persone, pronte ad abbracciarlo per l’ultima volta.

Il parroco di Selvino, don Alberto Brignoli, ha officiato la celebrazione e nell’omelia ha parlato della caducità della vita, sottolineando che Diego non si è mai rassegnato , ha sempre lottato anche quando è stato colpito dalla malattia che lo ha progressivamente debilitato. Diego ha voluto vivere fino in fondo e si è sempre speso con generosità in tutti gli ambiti della sua vita, dalla famiglia, allo sport fino alla politica. Per questo il suo esempio non deve andare perduto.