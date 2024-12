Dimessa la 41enne investita da una bimba sul bob, verifiche sulle responsabilità

La ricostruzione dell’incidente

Una donna di 41 anni, residente a San Donato Milanese, poco prima delle 15 di venerdì 27 dicembre è finita in ospedale dopo essere stata investita da un bob . A bordo una bimba di 6 anni che stava affrontando la discesa in un’area in cui, in quel momento, si trovava una dozzina di bambini a bordo di slittini e altri bob. A causa dell’impatto improvviso, la 41enne - a piedi nell’area innevata - è rovinata al suolo e ha battuto il capo perdendo i sensi. Soccorsa immediatamente, è stata portata all’ospedale San Raffaele di Milano con l’eliambulanza . È stata dimessa con dieci giorni di prognosi per le lesioni lievi riportate nella caduta. Della bambina, però, venerdì si sono perse le tracce.

Gli accertamenti sull’incidente in corso

Il campetto scuola è recintato e innevato artificialmente e parte della neve sparata dai cannoni finisce oltre le recinzioni e viene utilizzata da slitte e bob

Le indagini ora proseguono per verificare che tutte le norme siano state rispettate. Nel frattempo dalle Forze dell’ordine arriva un invito a prestare sempre la massima attenzione sulla neve (vera o artificiale), onde evitare incidenti. L’area in cui si è verificato quello di venerdì è posta al termine della pista «Paola Magoni», attualmente chiusa per mancanza di neve. Il campetto scuola è cintato e innevato artificialmente: «Ci sono i cartelli che vietano bob e slittini e abbiamo provato a far desistere le famiglie, ma in periodi di affollamento come questi diventa impossibile – spiega Simone Grigis della Gitis, la società di gestione – Non inneviamo di proposito quella zona, ma una parte della neve viene riportata dai cannoni involontariamente».