È in prognosi riservata il 66enne travolto, caccia all’investitore «pirata»

È ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , il 66enne che sabato sera è stato investito da un pirata della strada ad Albino . L’uomo stava attraversando in via Gavazzuolo , adiacente alle strisce pedonali, quando un’auto lo ha travolto, per poi allontanarsi senza prestargli i necessari soccorsi. Nell’urto il 66enne - residente a Bergamo - ha riportato una grave ferita alla testa , che gli ha causato una significativa perdita di sangue. Soccorso in codice rosso, il pedone investito è stato trasportato con massima urgenza in ospedale, dove è stato operato ed è ora ricoverato in coma farmacologico . Nel frattempo continua la «caccia», da parte dei carabinieri di Clusone, all’automobilista che ha travolto il classe 1958.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, come detto, è avvenuto intorno alle 20 di sabato sera in località Crocetta, tra le frazioni Abbazia e Dossello. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’automobilista non abbia nemmeno frenato: il sessantaseienne sarebbe stato investito sulla corsia di destra della strada e trascinato per qualche metro, cadendo all’altezza dell’intersezione tra via Lunga e via Ponte Lujo. Ad allertare i soccorsi è stato un residente della zona. Forse a causa del rumore provocato dall’impatto, si sarebbe affacciato alla finestra e, realizzato quanto appena accaduto, avrebbe dato l’allarme. Una volta attivata la macchina dei soccorsi, sul posto sono arrivate due auto mediche ed un’ambulanza. Il 66enne, ferito in modo serio alla testa, è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni. A quanto si è potuto apprendere, il pedone è arrivato in ospedale cosciente. Le sue condizioni restano comunque gravi, tanto che si trova ricoverato in prognosi riservata.