Farmacie nel mirino dei ladri: spaccate ad Albino e Colzate

Due spaccate ad altrettante farmacie tra venerdì 23 gennaio e la mattina di sabato 24 in Valle Seriana. Fra le 2 e le 3 di notte i malviventi sono entrati in azione ad Albino, nella farmacia di via Casazza, nella frazione di Vall’Alta. L’altro colpo, invece, intorno alle 5 di sabato mattina nella farmacia di via Marconi a Colzate.

Rubati 700 euro ad Albino

I ladri hanno prima divelto la saracinesca quindi, a quanto pare prendendo anche a calci la porta e comunque forzando la serratura, sono riusciti a entrare nella farmacia.

Qui si sono diretti alla cassa portando via tutto il denaro presente, circa 700 euro.

Stessa dinamica a Colzate

Altro colpo, quindi, con la stessa dinamica, ieri mattina, intorno alle 5, nella farmacia di via Marconi a Colzate: pure qui, una volta rotta la saracinesca, i ladri hanno poi forzato la porta di ingresso della struttura riuscendo a penetrare all’interno. In questo caso hanno prelevato dalla cassa circa 600 euro. Scattato l’allarme, si sono dati alla fuga.

Indagini in corso