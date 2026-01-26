Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 26 Gennaio 2026

Farmacie nel mirino dei ladri: spaccate ad Albino e Colzate

DOPPIO COLPO. Tra venerdì 23 gennaio e sabato 24 in Valle Seriana: saracinesche rotte e porte forzate: bottini di 700 e 600 euro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Indagano i carabinieri della Compagnia di Clusone
Indagano i carabinieri della Compagnia di Clusone

Due spaccate ad altrettante farmacie tra venerdì 23 gennaio e la mattina di sabato 24 in Valle Seriana. Fra le 2 e le 3 di notte i malviventi sono entrati in azione ad Albino, nella farmacia di via Casazza, nella frazione di Vall’Alta. L’altro colpo, invece, intorno alle 5 di sabato mattina nella farmacia di via Marconi a Colzate.

Rubati 700 euro ad Albino

I ladri hanno prima divelto la saracinesca quindi, a quanto pare prendendo anche a calci la porta e comunque forzando la serratura, sono riusciti a entrare nella farmacia.

Qui si sono diretti alla cassa portando via tutto il denaro presente, circa 700 euro.

Stessa dinamica a Colzate

Altro colpo, quindi, con la stessa dinamica, ieri mattina, intorno alle 5, nella farmacia di via Marconi a Colzate: pure qui, una volta rotta la saracinesca, i ladri hanno poi forzato la porta di ingresso della struttura riuscendo a penetrare all’interno. In questo caso hanno prelevato dalla cassa circa 600 euro. Scattato l’allarme, si sono dati alla fuga.

Indagini in corso

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Clusone, che hanno al vaglio le telecamere di videosorveglianza delle due farmacie. Le forze dell’ordine raccomandano i titolari delle farmacie della valle di prestare attenzione a movimenti sospetti e verificare il funzionamento delle telecamere e gli allarmi così che siano collegati direttamente al numero di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Clusone
Colzate
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Politica
Enti locali
Carabinieri