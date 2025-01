Filiera tecnologica, per i percorsi «4+2» via libera anche a Dalmine e Nembro

La notifica di autorizzazione è arrivata a ridosso dell’apertura della finestra delle iscrizioni per le future classi prime delle scuole elementari, medie e superiori. Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 gennaio, un giorno prima dell’avvio della procedura sul portale ministeriale «Unica», l’Isis «Luigi Einaudi» di Dalmine e l’Istituto alberghiero «Sonzogni» di Nembro hanno ricevuto il via libera per attivare, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le classi prime dei neo percorsi sperimentali quadriennali nell’ambito della filiera tecnologico-professionale.

«4+2»

Si tratta dei nuovi itinerari formativi «4+2», introdotti dalla recente riforma scolastica diventata legge lo scorso anno. Il nuovo percorso ha già debuttato in Bergamasca per l’anno scolastico in corso (2024/2025) in cinque istituti: l’Isis «Betty Ambiveri» di Presezzo (per l’indirizzo Meccanica meccatronica), l’Isis «Guglielmo Oberdan» di Treviglio (per l’indirizzo Economico), l’Itis «Marconi» di Dalmine (per l’indirizzo Informatico), l’Isis «Giulio Natta» di Bergamo (per l’indirizzo Chimico biotecnologie ambientali) e per l’Istituto «Locatelli» di Bergamo (per l’indirizzo Trasporti e logistica).

Da settembre

Da settembre si uniranno, appunto, l’Isis Einaudi con l’indirizzo di servizio commerciale e il Sonzogni con una proposta dedicata all’enogastronomia ed ospitalità alberghiera. La riforma si fonda su un approccio innovativo che integra didattica teorica e pratica attraverso due fasi principali: quattro anni di formazione tecnico-professionale di base (al termine dei quali si consegue il diploma) e due anni successivi di specializzazione avanzata e potenziata. Durante questa seconda fase – all’interno sempre di un percorso guidato dagli stessi istituti – gli studenti potranno consolidare le competenze acquisite mediante stage aziendali, laboratori specifici e progetti sul campo, agevolando così il loro ingresso nel mondo del lavoro.

«Proponiamo il percorso quadriennale sull’attuale articolazione di enogastronomia già in essere nel nostro istituto – fa presente Louise Valerie Sage, dirigente del Sonzogni –. integrandola con competenze del settore sala-bar per istituire l’innovativo profilo professionale “International food & beverage manager nella ristorazione 4.0”. Un’attenzione speciale verrà data alla sostenibilità ambientale e all’inclusione lavorativa, grazie ai partner sul territorio con cui abbiamo stretto accordi di partenariato e che fanno ora parte della nostra filiera, con l’obiettivo di dare l’opportunità ai nostri studenti di sperimentare attivamente il lavoro», aggiunge Sage.

A Nembro open day il 25 gennaio