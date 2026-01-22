Forza la vetrata e ruba la cassa: «Qui giorni fa come cliente»

Furto bis, esattamente a distanza di un anno dalla precedente effrazione, ai danni dell’attività «Torcio’s Pizza» a Villa di Serio, che martedì pomeriggio ha ricevuto nuovamente la visita di un ladro. Questa volta in solitaria, è stato capace di introdursi con scaltrezza nel locale che sorge all’interno del centro sportivo comunale.

L’uomo, che ha agito a volto scoperto ed è stato ripreso dalle telecamere, ha portato via l’intero cassetto con l’incasso della mattina. Ma il titolare lo ha riconosciuto da un tatuaggio e ha subito denunciato l’episodio ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Noncurante del gran numero di persone che intorno alle 17 frequenta la zona del centro sportivo, il ladro ha approfittato delle ore di chiusura pomeridiana dei gestori per forzare la porta del locale, puntando direttamente al registratore di cassa. «Con una chiave a brugola ha fatto saltare il blocco della vetrata e si è così introdotto nei nostri locali – fa presente il titolare dell’attività, Luca Cortesi –. Si è subito avvicinato alla cassa, tentando di aprirla tramite l’utilizzo del software, ma poi ha spostato il monitor e si è portato via il cassetto, passando indisturbato dalla ciclabile».

Le telecamere hanno immortalato il ladro

Immortalato dalle telecamere, indossava un piumino bianco e ha agito a volto scoperto. È stato però un tatuaggio sulla sua mano a «tradirlo». Il titolare, infatti, lo ha subito collegato a un cliente che, alcuni giorni prima del furto, aveva consumato un pasto proprio nel locale. «Quando in serata siamo tornati, ci siamo subito resi conto che mancava la cassa e abbiamo visionato le telecamere – prosegue Cortesi, che ieri ha presentato denuncia ai carabinieri –. Subito ho riconosciuto il tatuaggio, ma non so chi sia il ladro». Ai carabinieri il compito di identificare e rintracciare l’autore del furto da circa 1.500 euro, calcolati sommando le banconote presenti in cassa e i danni alla veranda del locale.