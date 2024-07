«Ivo, solare e dall’animo buono». Sabato i funerali dell’operaio morto in Svizzera

Saranno celebrati nel pomeriggio di sabato, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire di Ardesio, i funerali di Ivo Conti. La salma del quarantaquattrenne, originario di Onore e morto folgorato martedì pomeriggio mentre si trovava al lavoro su un traliccio dell’alta tensione in Svizzera, in una frazione del comune svizzero di Ilanz/Glion (nel cantone dei Grigioni), verrà riportata oggi ad Ardesio. La magistratura elvetica ne ha disposto l’autopsia e solo dopo aver ricevuto il nulla osta delle autorità locali il feretro sarà riconsegnato ai familiari e trasportato in Italia.

Chi era ivo Corti

Ivo Conti viveva ad Ardesio, nella frazione Valzella, con la famiglia : la moglie Anna Chioda, originaria dell’Alta Valle Seriana, e i figli Gloria, di 13 anni, e Bruno, di 11. Il suo lavoro di trasfertista lo teneva lontano da casa per parecchio tempo ma, appena poteva, faceva rientro dai suoi cari, come domenica scorsa. «Dispiace davvero tanto per quanto accaduto – commenta il sindaco di Ardesio, Yvan Caccia –: un giovane padre di famiglia che se ne va così tragicamente. Come amministrazione comunale esprimiamo vicinanza alla famiglia. È un periodo particolarmente triste per la nostra comunità, che ha visto la recente scomparsa anche di suor Rosanna Bigoni e del professor Michele Pasini».

La dinamica dell’incidente mortale

Una tragica fatalità l’incidente, con molta probabilità causato da una scarica residua tra il traliccio e la terra: l’alta tensione era infatti stata staccata per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. All’incidente ha assistito Fabio Schiavi, cugino e collega di Ivo. Subito, insieme ad altri colleghi, Schiavi si è prodigato per riportare a terra il cugino e sono stati allertati tempestivamente i soccorsi. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano e il personale sanitario alla fine ne ha constatato il decesso.

Il cordoglio di Onore