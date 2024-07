La piaga degli incidenti sul lavoro: da gennaio Bergamo conta 11 vittime

La piaga degli incidenti sul lavoro continua a colpire la Bergamasca, dove da gennaio a oggi sono stati registrati sette mortali , compresi quelli accaduti nel tragitto d’andata o di ritorno tra casa e il proprio luogo di lavoro. Ma l’elenco diventa tristemente più corposo se si considerano anche i q uattro bergamaschi morti sul lavoro , quest’anno, fuori dalla nostra provincia, come Ivo Conti, il 44enne di Ardesio deceduto martedì 16 luglio nel Canton Grigioni in Svizzera, folgorato mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su una linea ad alta tensione.

Il totale delle vittime sul lavoro – morte in Bergamasca o residenti nella nostra provincia – è quindi di undici in meno di sette mesi. Sei incidenti sono accaduti sul territorio orobico tra il primo gennaio e il 31 maggio 2024, come certifica l’ultimo report pubblicato dall’Inail, che certifica un rallentamento rispetto agli undici verificatisi nello stesso periodo del 2023.