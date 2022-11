La casa di Babbo Natale pronta ad accogliere i bimbi e le loro letterine. Tutte le iniziative delle feste in Val Gandino

Babbo Natale ha scelto Gandino come seconda casa. È ancora la Val Seriana a ospitare la «Casa Bergamasca» dell’uomo vestito di rosso che tutti i bambini aspettano con entusiasmo la notte di Natale . Le stanze, aperte al pubblico a partire da sabato 19 novembre, sono quelle di un’antica dimora in via Bettera, nel cuore del paese e a pochi passi dalla monumentale Basilica di Santa Maria Assunta. Babbo Natale accoglierà i bambini e riceverà le letterine con la lista dei regali desiderati , ma già nella serata di mercoledì 16 novembre ha aperto le porte della sua casa (presenti anche i consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni locali) per un’anteprima del progetto «Natale in Val Gandino».